فرنسا.. سجن إمام لاتهامه بتجهيز قوارب لمهاجرين

دانت محكمة فرنسية إماما كرديا إيرانيا يعيش في فرنسا بتهمة تجهيز قوارب مطاطية للمهاجرين، الذين يحاولون عبور بحر المانش.

وحكمت المحكمة الكائنة في مدينة بولوني سور مير على محمد بارايكيتشغاليشي بالسجن لمدة عامين مع وقف التنفيذ لمدة عام ثالث.

وقالت محاميته اليوم الثلاثاء إن موكلها البالغ من العمر 39 عاما يفكر في استئناف.

وقالت المحامية ماري أليس فاسكيلي ليونيتي إن موكلها، الذي كان إمام مسجد خارج روان، لاجئ سياسي وتوقف عن تجهيز القوارب بمجرد أن علم استخدامها الحقيقي.

وحُكم على صديق جنده الإمام، ويدعى محمد وجوي، بالسجن لمدة 18 شهرا مع وقف التنفيذ.

وبدأ المهاجرون العام الماضي في محاولة شق الطريق الجديد إلى بريطانيا، حيث قاموا بالتنقل في قوارب صغيرة عبر القنال المزدحم.