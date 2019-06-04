لبنان.. الجيش يشتبك مع متطرفين في طرابلس

وقعت عدة هجمات، مساء الاثنين، على أكثر من مركز لقوى الأمن والجيش اللبناني وعلى فرع للمصرف المركزي في مدينة طرابلس (شمال لبنان).

وأفاد مراسل قناتي "العربية" و"الحدث" بأن مجموعة إرهابية من 9 أشخاص ألقت قنابل في قلب طرابلس، وأن عناصر إرهابية مسلحة دخلت شوارع المدينة وأطلقت النار.

وقُتل عنصران من قوى الأمن الداخلي إثر إصابتهما، بينما أصيب آخرين إثر إلقاء قنبلة على سيارتهم. كما أفادت الأنباء عن مقتل عسكري وشخص آخر في الحادثة، ما يرفع الحصيلة إلى 4 قتلى.

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إلى ذلك، أفاد المراسل بأن عناصر من الجيش وفرع المعلومات (التابع لقوى الأمن الداخلي) طوقوا مجموعة متطرفة مكونة من 6 أفراد داخل أحد المباني في المدينة، واشتبكوا معها.

وأفادت المعلومات بأن المجموعة "خلية داعشية" يرأسها "عبدالرحمن مبسوط" الذي سبق أن سجن بتهمة الانتماء لداعش، وقد فجر نفسه إثر محاصرته من قبل عناصر الجيش في أحد المباني.

وشهدت طرابلس ومنطقة الميناء تدابير أمنية مشددة وسط استنفار وتوتر شديد، وانتشار مكثف لعناصر قوى الأمن والجيش.