مشاورات أوروبية لإنشاء محكمة خاصة بالدواعش الأجانب

احتضنت السويد مشاورات بين ممثلي وزارات الداخلية والعدل في 11 دولة أوروبية حول إمكانية إنشاء محكمة خاصة تقاضي المقاتلين الأجانب الذين انخرطوا في القتال في كل من سوريا والعراق.

وسيقدم ممثل السويد تقريرا إلى مجلس وزراء العدل في الاتحاد الأوروبي يوم الجمعة في لوكسمبورغ.

ولم تنته المشاورات بشأن فئة المقاتلين وجنسياتهم، ولكن يفترض أن تستهدف المقاتلين الأوروبيين الذين ارتكبوا جرائم في النزاعات الجارية في المنطقة.

وتقترح السويد أن يكون مقر المحكمة في دولة من دول المنطقة من أجل جمع الأدلة الكافية والضحايا والشهود.

وتجر الدول الأوروبية خطاها في استعادة رعاياها، حيث حكمت محاكم في العراق على 11 فرنسيا بالإعدام، وهو ما يثير جدلا في الأوساط الحقوقية حول مسؤولية الدول الأوروبية المعنية في استعادة رعاياها، ومحاكمتهم وفق شروط القضاء النزيه.