"العربية" في موقع الاعتداء على ابنة شقيق زكي مبارك

زارت "العربية" الحي الذي تعرضت فيه ابنة شقيق زكي مبارك، القتيل الفلسطيني في تركيا، لاعتداء بعد اتهامات للسلطات التركية بالمسؤولية عن تصفية ابنهم.

وفي الحي الذي يبدو هادئا في العاصمة البلغارية تطل قضية القتيل الفلسطيني في سجون تركيا زكي مبارك.

وتعرضت ابنة شقيقه نورين لمحاولة اغتيال، طعنت وقيدت وحقنت بمادة غريبة قبل أسبوع لتترك في حالة صحية حرجة.

موضوع يهمك كشف الدكتور زكريا مبارك، شقيق زكي مبارك القتيل الفلسطيني بتركيا، الذي زعمت السلطات هناك انتحاره شنقاً، تفاصيل جديدة في... جديد طعن ابنة شقيق زكي مبارك..لهجة عربية ومكالمة هاتفية العرب و العالم

ورأت العائلة المكلومة في هذه المحاولة نوعا من الترهيب وتكميم الأفواه، جاءت مع تصريحات بالتصعيد في المحاكم الدولية ضد تركيا المتهمة بقتل زكي تحت التعذيب.

ولم تطوَ بعد قضية زكي مبارك، وتنتظر العائلة صدور تقرير رسمي بعد تشريح جثته في مصر، وحتى ذلك الحين يبدو زكريا ماضيا في تقديم دعاوى قضائية لملاحقة أنقرة والمحققين الأتراك، وإثبات تعذيبهم وقتلهم لشقيقه، واختلاق رواية انتحاره شنقا للإفلات من المسؤولية، رغم ما قد ينتظره وعائلته.