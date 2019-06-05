الأمم المتحدة: مليونا صومالي مهددون بالموت جوعاً

قال منسق الإغاثة الطارئة للأمم المتحدة إن أكثر من مليوني رجل وامرأة وطفل قد يموتون جوعا في الصومال بحلول نهاية الصيف ما لم يتم إرسال المساعدات الدولية بسرعة إلى الدولة الإفريقية المنكوبة بالجفاف.

وقال وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية مارك لوكوك، إن هناك حاجة إلى حوالي 700 مليون دولار بعد موسم مضطرب أودى بحياة الماشية والمحاصيل.

وأعلن لوكوك أمس الثلاثاء أن الصندوق المركزي لمواجهة الطوارئ التابع للأمم المتحدة قد خصص 45 مليون دولار للطعام والمياه والضروريات اليومية في الصومال وكذلك أجزاء من كينيا وإثيوبيا تضررت أيضا جراء الجفاف.

وفي الصومال، يصارع حوالي 3 ملايين شخص للحصول على الحد الأدنى من الاحتياجات الغذائية.