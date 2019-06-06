البرلمان الألماني يناقش حظر حزب الله: "يهدد البلاد"

يستعد البرلمان الألماني، الخميس، لمناقشة حظر حزب الله اللبناني، بناء على طلب رفعه حزب البديل اليميني.

ودعت الكتلة النيابية للحزب مجلس البوندستاغ إلى إصدار توصية للحكومة بحظر حزب الله بالكامل من دون التفريق بين جناحيه العسكري والسياسي، لأنه يمثل تهديداً لألمانيا.

موضوع يهمك أعرب وزير الخارجية الأميركي، مايك بومبيو، الجمعة، عن أمله في أن تحذو ألمانيا حذو بريطانيا وتحظر حزب الله.وأضاف بومبيو أن... بومبيو في ألمانيا.. داعياً لحظر حزب الله أميركا

ويأتي هذا التوجه بالتزامن مع بيان صادر عن الاستخبارات المحلية أشار إلى أن أعداد عناصر حزب الله في ألمانيا ارتفعت إلى 1050 في 2018.

بومبيو يأمل

وكان وزير الخارجية الأميركي، مايك بومبيو، قد أعرب منذ أيام عن أمله في أن تحذو ألمانيا حذو بريطانيا وتحظر حزب الله.

وأضاف بومبيو أن واشنطن لن تقف في وجه نظام يطوره الأوروبيون لحماية الشركات من العقوبات الأميركية إذا تعاملت مع إيران، طالما أن التركيز هو توفير السلع الإنسانية وغيرها من السلع المسموح بها.

وأكد بومبيو، الذي كان يجري أول زيارة له إلى ألمانيا كوزير للخارجية، أن الولايات المتحدة لا تعترض على تطوير النظام المعروف باسم إنستيكس، طالما أنها تتعامل مع تجارة السلع التي لا تخضع لعقوبات كما يؤكد الأوروبيون.

ووجه بومبيو حديثه للصحافيين بعد اجتماعه مع وزير الخارجية هايكو ماس في فيلا حكومية خارج برلين حينها قائلا: "لقد كنا واضحين بشأن التجارة مع إيران. هناك عناصر تمت معاقبتها وهناك أشياء أخرى لا".

وقال ماس "كلانا يتفق على أنه يجب منع إيران من الحصول على أسلحة نووية. ليس سرا أننا نختلف حول كيفية تحقيق ذلك".