لندن تشترط على موسكو "تغيير السلوك" لفتح صفحة جديدة

اعتبر متحدث باسم رئيسة الوزراء البريطانية، تيريزا ماي، الخميس، أن فتح صفحة جديدة في العلاقات مع روسيا لن يكون ممكنا إلا إذا غيرت موسكو سلوكها، وذلك إثر دعوة الرئيس فلاديمير بوتين إلى "طي الصفحة المرتبطة بالجواسيس".

وقال المتحدث "من الواضح أن سلوك روسيا العدائي والذي يزعزع الاستقرار يقوض مساعيها لتصبح شريكا دوليا مسؤولا"، لكنه أكد أن لندن ستواصل التشاور مع موسكو في قضايا الأمن الدولي لأن "ذلك يصب في مصلحة المملكة المتحدة".

وتدارك "لكن رئيسة الوزراء أعلنت في مناسبات عدة أننا لا نستطيع بناء علاقة مختلفة إلا إذا غيرت روسيا سلوكها".

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين دعا، الخميس، إلى فتح صفحة جديدة في العلاقات مع لندن بعد الفضائح التي اعترتها، بما فيها تسميم العميل السابق سيرغي سكريبال في آذار/مارس 2018 في بريطانيا.

وقال بوتين خلال اجتماع مع مسؤولي وكالات أنباء على هامش منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي "في نهاية الأمر، علينا أن نطوي هذه الصفحة المتعلقة بجواسيس ومحاولات اغتيال".