تعثر المباحثات بين حماس وإسرائيل بشأن تبادل الأسرى

كشفت مصادر مطلعة لـ"العربية" عن تعثر أصاب مباحثات بين حركة حماس وإسرائيل بشأن صفقة تبادل أسرى بوساطة ألمانية مصرية، بعد أن كانت الأطراف على وشك إبرامها قبل أسابيع.

وجاءت أخبار تعثر صفقة تبادل الأسرى مع حلول عيد الفطر.

معجزة في العيد

أما أهالي الأسرى فيتمنون حدوث معجزة في صفقة تبادل الأسرى ليعود أبناؤهم إليهم.

ويجري الحديث عن 7 جثامين لجنود إسرائيليين قتلوا على يد المقاومة الفلسطينية أثناء حرب عام 2014، فيما تعتقل إسرائيل نحو 6 آلاف أسير فلسطيني.

تشاؤم وواقعية

إلا أن تقديرات بعض المحللين في غزة، بدت أكثر تشاؤما من آمال أهالي الأسرى وربما أكثر واقعية رسمت صورة قاتمة.

ورغم التشاؤم، ما زالت الأطراف تترقب نتائج الزيارات المكوكية التي نفذها وفد الوساطة الألماني بين تل أبيب وغزة الأسبوع الماضي بهذا الشأن.