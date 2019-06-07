محاكمة متهمين على صلة بمنفذي هجمات باريس العام المقبل

يمثل متهمون يشتبه بصلتهم بمنفذي الهجمات الإرهابية التي شهدتها منطقة باريس في كانون الثاني/يناير 2015 أمام المحكمة من نيسان/أبريل حتى تموز/يوليو من العام المقبل، وفق ما أفاد مصدر قضائي الجمعة.

وتنظر محكمة جنائية خاصة بباريس في الدعوى بحق 14 شخصاً، متهمين بتقديم المساعدة للمهاجمين، الذين قتلوا 17 شخصاً في سلسلة هجمات على مدى ثلاثة أيام.

ومن بين الضحايا 12 شخصاً قتلوا في مكاتب أسبوعية تشارلي إيبدو، بنيران شريف كواشي وشقيقه سعيد في 7 كانون الثاني/يناير 2015.

وفي اليومين التاليين، قتل مسلح ثالث، هو أحمدي كوليبالي، شرطية شابة وأربعة أشخاص في متجر يهودي.

وأردت الشرطة المسلحين الثلاثة.

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ويمثل المشتبه بهم أمام المحكمة بتهمة تقديم المساعدة اللوجستية للمهاجمين.

وكان المهاجمون الثلاثة قد بايعوا جماعات إرهابية.

وقال المصدر لوكالة فرانس برس إن جلسات المحاكمة ستعقد من 20 نيسان/أبريل حتى 3 تموز/يوليو 2020.

ومنذ تلك الهجمات الدامية، قتل أكثر من 250 شخصاً في عدد من الهجمات الإرهابية في فرنسا.