نتنياهو لرئيس وزراء اليابان: يجب كبح عدوانية إيران

قال رئيس الحكومة الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الجمعة، إنه تحدث هاتفيا مع رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي قبيل زيارته المقررة إلى إيران في 12 يونيو الجاري.

وجاء في بيان صادر عن ديوان رئيس الحكومة الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، أنه أوضح أمام رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي أنه ما زالت هناك إمكانية للضغط على إيران لكبح تدخلاتها العدوانية في المنطقة.

موضوع يهمك أعلن التلفزيون الياباني "إن إتش كي" أن رئيس الوزراء الياباني، شينزو آبي، سيزور طهران، الشهر المقبل، للقاء المرشد... رئيس وزراء اليابان يلتقي خامنئي.. للوساطة مع أميركا إيران

وأعرب الزعيمان عن ارتياحهما للتحسن الكبير في العلاقات الثنائية، وللزيادة الكبيرة في الاستثمارات اليابانية في إسرائيل.

وأكدت الحكومة اليابانية رسميا أن آبي سيصل طهران قريبا في أول زيارة لرئيس وزراء ياباني إلى إيران منذ أكثر من أربعة عقود، ضمن إطار جهود طوكيو لتخفيف حدة التوتر بين إيران والولايات المتحدة.

وقالت مصادر إعلامية إن زيارة آبي إلى طهران ستستمر من 12 حتى 14 يونيو، ومن المتوقع أن يلتقي خلالها الرئيس حسن روحاني والمرشد الأعلى علي خامنئي.