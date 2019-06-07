25 مصاباً جراء انفجار مجهول ضرب بنايتين في السويد

وقع انفجار في مبنيين سكنيين متجاورين في مدينة بجنوب السويد، اليوم الجمعة، ما أسفر عن إصابة 25 شخصاً بشكل طفيف. لم يعرف سبب الانفجار على الفور.

هشم الانفجار نوافذ ودمر شرفات في المبنيين في وسط لينكوبنغ الواقعة على بعد حوالي 175 كيلومترا جنوب غربي ستوكهولم.

أحد المبنيين مكون من خمسة طوابق، في حين يتكون الآخر من أربعة طوابق.

ذكرت الشرطة أن فرقة مفرقعات نشرت في المنطقة بعد انفجار اليوم الجمعة، الذي وقع بعد قليل من الساعة 07:00 بتوقيت غرينيتش.

أغلقت الشرطة المنطقة. وقال المتحدث باسم الشرطة بيورن أوبرغ للأسوشييتد برس: "حتى الآن ليس لدينا أي معلومات تجعلنا نعتقد أن هذا مرتبط بالإرهاب".