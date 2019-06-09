الأردن وألمانيا: "متفقان على حل الدولتين"

أكد وزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني، أيمن الصفدي، الأحد، أن القضية الفلسطينية كانت في مقدمة مباحثاته مع نظيره الألماني، وأضاف الصفدي قائلاً: "متفقان على حل الدولتين".

وأضاف الصفدي في مؤتمر صحافي جمعه بوزير الخارجية الألماني هايكو مآس في عمّان، أنه لا حل للقضية الفلسطينية إلاّ الحل السياسي المتوافق مع قرارات الأمم المتحدة.

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وأشار إلى أن الأردن وألمانيا شركاء في دعم الأونروا.

وعن سوريا، نوّه الصفدي إلى أن الأردن وألمانيا متفقان على ضرورة تكثيف الجهود لحل الأزمة هناك.

وتابع: "نثمّن الدعم الكبير الذي قدّمته ألمانيا للاجئين السوريين في الأردن".

"مساحات لداعش"

من جهته، أشار وزير الخارجية الألماني هايكو مآس في نفس المؤتمر الصحافي، إلى أن بلاده تريد أن تساهم في منع قيام مساحات لداعش في المنطقة.

وأضاف: "متفقون مع الأردن في أن حل الدولتين هو الحل الوحيد للقضية الفلسطينية".

وقال: "سنستمر في دعم الأونروا".