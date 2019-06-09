نتائج غير رسمية.. توكاييف رئيسا لكازاخستان بانتصار ساحق

فاز رئيس كازاخستان بالوكالة، قاسم جومارت توكاييف، القريب من الزعيم التاريخي للبلاد نور سلطان نزار باييف، الأحد، في الانتخابات الرئاسية بأكثر من 70 في المئة من الأصوات، بحسب استطلاع أجري لدى الخروج من مراكز الاقتراع.

وأفاد معهد "الرأي العام" للاستطلاعات أن توكاييف نال 70,13 في المئة من الأصوات، متقدما بفارق كبير على منافسه المعارض أميرجان كوسانوف (15,39 في المئة) في انتخابات تخللتها تظاهرات عدة وتوقيف المئات.

وأوقفت السلطات مئات المتظاهرين في كازاخستان التي تشهد أول انتخابات رئاسية بدون مشاركة رئيسها السابق نزارباييف. واعتبر صحافيون أن هذه التظاهرات هي الأهم منذ 3 سنوات في هذه الجمهورية السوفيتية السابقة.

واقتادت الشرطة مئات المتظاهرين في سياراتها عبر أكبر مدينتين في البلاد وهما: نور سلطان وألماتي.

ودعي نحو 10 ملايين ناخب إلى صناديق الاقتراع، في انتخابات تنافس فيها 6 مرشحين آخرين مع توكاييف، البالغ من العمر 66 عاماً.