شقيق الفلسطيني القتيل يهدد الإعلام التركي والجزيرة: سأنشر الصور

أمهل المحامي زكريا مبارك، شقيق الفلسطيني القتيل في السجون التركية والذي زعمت السلطات التركية انتحاره، الإعلام التركي وقناة الجزيرة أسبوعًا لسحب رواية انتحاره.

وقال زكريا مبارك، عبر صفحته على فيسبوك: "سأعطي قناة الجزيرة والصحافة التركية مهلة أسبوع لتكذيب خبر انتحار الشهيد زكي مبارك حسن، وإن لم يتم سأقوم بنشر صور جثمان الشهيد زكي مبارك حسن على جميع الصحف العربية والأوروبية مع تقرير الطب الشرعي التركي".

وأضاف: "هذه الوثائق والمستندات ستكون خير دليل على أنه مات تحت التعذيب".

وكشف الدكتور زكريا أن الجثمان سيبقى في مصر لفترة، حيث طلب تشكيل لجنة طبية لفحصه وتشريحه، وإعادة كتابة تقرير كامل بحالته، تمهيدا للاستناد إليه في الشكاوى التي سيقدمها للمنظمات والمحاكم الدولية للحصول على حق شقيقه، مضيفا أنه تقديم بلاغ لقسم النزهة في مصر لإثبات الحالة وطلب عرض جثمان شقيقه على لجنة طبية.

وكشف الدكتور زكريا مبارك شقيق الفلسطيني القتيل في تصريح سابق لـ"العربية.نت"، أن الجثمان مشوه وبه إصابات خطيرة وكسور، وليس فيه ما يؤكد انتحار زكي شنقا.

وأضاف أن تقرير الطب الشرعي المرفق مع الجثمان والموقع من قبل المسؤولين الأتراك يكذب رواية السلطات التركية بشأن انتحار شقيقه، مشيرا إلى أن شقيقه لو كان قد انتحر شنقا لكتب الطب الشرعي أن سبب الوفاة (اسفسكيا الخنق)، لكن التقرير كتب أن الوفاة ناجمة عن إصابات متفرقة بالجسد.