وفاة ضابط إسعاف فلسطيني بنيران إسرائيلية

تُوفي ضابط إسعاف فلسطيني متأثراً بجروح أصيب بها الشهر الماضي خلال احتجاجات على حدود قطاع غزة مع إسرائيل، بحسب ما ذكرت وزارة الصحة الفلسطينية، الاثنين.

وجاء في بيان الوزارة أن ضابط الإسعاف محمد صبحي الجديلي (36 عاما) من قطاع غزة قضى "متأثرا بجروح أصيب بها برصاص الاحتلال قبل نحو شهر".

وأكدت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني أن الجديلي كان أحد كوادرها.

وقالت الجمعية في بيان إن ضابط الإسعاف توفي "في أحد مشافي مدينة الخليل (في الضفة الغربية الذي كان نقل إليه) متأثراً بإصابته في الثالث من أيار/مايو".

وأشارت إلى أن محمد أصيب "أثناء تأديته واجبه الإنساني، برصاص معدني مغلف بالمطاط، بالأنف ما أدى إلى كسور بالجمجمة".

وقُتل 294 فلسطينياً على الأقل بنيران إسرائيلية في قطاع غزة منذ بدء "مسيرات العودة" على الحدود مع إسرائيل في آذار/مارس 2018. وقُتل ستة إسرائيليين خلال الفترة نفسها، وفقا لتقارير إعلامية.

واعتبرت وزيرة الصحة الفلسطينية، مي كيلة، في بيان منفصل "أن إطلاق الاحتلال النار على ضابط إسعاف وإصابته بجروح بالغة في وجهه يعد جريمة حرب". وطالبت المؤسسات والمنظمات الدولية الحقوقية والمجتمع الدولي "بالتحرك العاجل لحماية المواطنين العُزل".

ووفقاً لمنظمة الصحة العالمية، قُتل 3 أشخاص من الكوادر الطبية منذ آذار/مارس 2018. ولا يشمل هذا الرقم المسعف الجديلي.

بينما أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، الاثنين، أن عدد القتلى من الكوادر الطبية ارتفعت إلى 5، بينهم مسعفة.

وفي حزيران/يونيو 2018، قتلت المسعفة رزان النجار (22 عاما) أثناء تقديمها الإسعاف لمصابين على الحدود، ولاقت قضيتها اهتماما عالميا.

ويطالب الفلسطينيون في المسيرات برفع الحصار الإسرائيلي المفروض على القطاع منذ أكثر من عقد، وبحق العودة للاجئين الفلسطينيين الذين غادروا أو أسلافهم أراضيهم لدى قيام إسرائيل عام 1948.