أميركا تقدّم الجمعة لبريطانيا ملف اتهام مؤسس ويكيليكس

تسلّم السلطات الأميركية، الجمعة، للقضاء البريطاني أدلة الإدانة المتوفرة لديها لدعم طلب تسليمها جوليان أسانج، المسجون في المملكة المتحدة، كما أكد، الثلاثاء، رئيس تحرير موقع ويكيليكس، كريستين هرافنسون.

ومن المقرر عقد جلسة استماع، الجمعة، أمام محكمة ويستمنستر في لندن. وفي هذه المناسبة، "تسلم السلطات الأميركية أدلتها التي تدعم طلب الترحيل"، حسبما أعلن هرافنسون في مؤتمر صحافي بالعاصمة البريطانية لندن.

ومن غير المقرر أن يشارك أسانج في الجلسة، وإذا فعل فسيكون ذلك عبر اتصال الدائرة المغلقة، بحسب هرافنسون، مؤكداً أن الجلسة، الجمعة، تتعلق أساساً بالمسائل الإجرائية.

وقال إن "أول مواجهة حقيقية في المرافعات" بين فريق الدفاع عن مؤسس ويكيليكس والسلطات الأميركية ستعقد بعد عدة أسابيع وربما أشهر.

وأوقف أسانج (47 عاماً) بعد سبع سنوات من اللجوء في سفارة الإكوادور في لندن، بموافقة كيتو، في 11 نيسان/أبريل من قبل السلطات البريطانية التي سجنته مباشرةً ثم أدانته بالحبس 50 أسبوعاً في الأول من أيار/مايو لانتهاكه شروط الكفالة.

ويطالب القضاء الأميركي بتسليمه إلى الولايات المتحدة، ووجه إليه التهم بموجب قانون مكافحة التجسس. وتتهم السلطات الأميركية، أسانج الأسترالي بأنه عرض بعض مصادرهم للخطر، بنشره في عام 2010 على موقع ويكيليكس 250 ألف برقية دبلوماسية ونحو 500 ألف وثيقة سرية حول أنشطة الجيش الأميركي في العراق وأفغانستان.

ورأى هرافنسون أن تلاوة "مذكرة الاتهام (الأميركية) تكشف بشدة طبيعة هذه القضية بأكملها"، مشدداً على أن قانون مكافحة التجسس الذي يستند إليه القضاء الأميركي في هذه القضية هو جزء من "إطار قانوني قديم" لم "يستخدم قط ضد محرر أو صحافي".

وتابع أن هذه القضية تشكل "لحظة حاسمة لصون الصحافة ولحرية الصحافة".

ونُقل أسانج، الذي كان محتجزاً في سجن بلمارش الذي يخضع لحراسة مشددة، إلى وحدة طبية في السجن بسبب مخاوف على حالته الصحية.

وزاره، الثلاثاء، والده جون شيبتون، والفنان الصيني المعارض آي ويوي، بحسب وكالة الأنباء البريطانية "برس أسوسيايشن".