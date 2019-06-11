اشتباك بين قوات الاحتلال والأمن الفلسطيني بالضفة الغربية

تبادلت قوات الاحتلال الإسرائيلي والأمن الفلسطيني النار في اشتباك نادر في الضفة الغربية.

وقال مسؤولون فلسطينيون، إن أحد أفراد الأمن الفلسطيني أصيب بجراح طفيفة في معركة بالأسلحة النارية اندلعت ليل الثلاثاء في مدينة نابلس شمالي الضفة الغربية.

وعلى الرغم من العلاقات السياسية السيئة، تحافظ إسرائيل والفلسطينيون على تعاون أمني في الضفة الغربية.

وقال الجيش الإسرائيلي إن جنوده رصدوا مجموعة من المشتبه بهم أدركوا لاحقا أنهم من رجال الأمن الفلسطيني. وذكرت تقارير إعلامية أن الجنود فتحوا النار بطريق الخطأ.

لكن عدنان الضميري، المتحدث باسم الأمن الفلسطيني، قال إن إسرائيل تعرف "بالتحديد" أين تتمركز القوات الفلسطينية. واتهم إسرائيل بإطلاق النار عمداً "لأسباب سياسية".

وأعلن الجيش الإسرائيلي إجراء تحقيق في الحادث. وقال الضميري إن الفلسطينيين رفضوا الانضمام إلى مجريات التحقيق.