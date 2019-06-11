الحريري: لا يجوز وضع السعودية والخليج بخصومة مع لبنان

قال رئيس الوزراء اللبناني، سعد الحريري، إنه لا يجوز وضع دول الخليج والسعودية وقيادتها بخصومة مع لبنان، مشيرا إلى أن العلاقات مع الدول العربية ليست رهن أهواء ومواقف بعض القوى السياسية.

وعبر الحريري في مؤتمر صحافي اليوم الثلاثاء عن سعادته لنفي جبران باسيل كلامه حول العمالة بلبنان، مشيرا إلى أن كل بيت في لبنان لديه من يعمل في الخليج والسعودية.

السنّة حراس الشراكة الوطنية

وأكد على أن السنّة حراس الشراكة الوطنية حتى لو تخلى بعض الشركاء عنها، مشيرا إلى أن كلمته في قمة مكة المكرمة كانت باسم لبنان.

وأشار إلى أنهم لم يفرطوا بصلاحياتهم داعيا عناصر تيار المستقبل لعدم الانجرار للتصعيد.

وتمنى رئيس الوزراء اللبناني لو الوزير باسيل تراجع عن كلامه بأسرع من ذلك، مشيراً إلى وجود من يسعى لإنهاء التسوية السياسية.

4 أبطال فداء طرابلس

موضوع يهمك ذكر مسؤول بالبيت الأبيض، الثلاثاء، أن مصر والأردن والمغرب أبلغت إدارة الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، باعتزامها حضور مؤتمر... مسؤول أميركي: مصر والمغرب والأردن تشارك بمؤتمر البحرين العرب و العالم

هنأ الحريري​ بسلامة ​طرابلس​ التي افتداها ​الجيش​ و​قوى الأمن​ بأرواح 4 أبطال، مؤكداً أن خروج إرهابي من أوكار التطرف لن يبدل هوية طرابلس، هي ستبقى مدينة الاعتدال والعيش المشترك رغم أنف المشككين ومستغلي الفرص وموضوع العفو لا بد أن يمشي.

ولفت الحريري إلى أن هذه المدينة تعرف كيف ترد الظلم وتعرف من اخترع ​فتح الإسلام​ ومن فتح الأبواب للإرهابيين للخروج من السجون ودخول ​لبنان​ وكل اللبنانيين يعرفون طريقتي بالعمل وإنني لا أحب المزايدات والمناكفات الطائفية، ولو أحب ذلك لكان البلد في مكان آخر.

وقال: "إنني تربيت على ثقافة الحوار والعيش المشترك، ثقافة وطنية تعمل مع الجميع وترى الجميع ونحن لسنا هواة مشاكل وخلافات ومعارك ولا يمكن أن نسكت على الخطأ وتجاوز الخطوط الحمراء والأصول والأعراف".

زلات اللسان والسقطات والسجالات

وأكد الحريري في كلمته أن "البلد لا يجوز أن يدار بزلات اللسان والسقطات والسجالات فرضت علينا وأتت بعد مرحلة التزمت فيها الصمت وكنت أغلي من الداخل تجاه ممارسات ونقاش بيزنطي، كان يمكن الانتهاء منه بـ10 جلسات وليس 19 جلسة".