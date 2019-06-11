اليونان.. 7 قتلى مهاجرين بينهم طفلان بعد انقلاب قاربهم

انقلب زورق يقل عشرات المهاجرين إلى جزيرة يونانية من الساحل التركي القريب في وقت مبكر من الثلاثاء، ما خلف سبعة قتلى بينهم طفلان.

وذكر خفر السواحل، اليوم الثلاثاء، أنه جرى إنقاذ 57 شخصًا بينهم فتاتان وأربع نساء ورجل من المياه فاقدي الوعي، ولاحقا تأكدت وفاتهم.

وقال خفر السواحل اليوناني إن عملية البحث والإنقاذ قبالة ساحل جزيرة ليسبوس بشرق بحر إيجة أوقفت بعد التعرف على موقع كل من كانوا على متن الزورق. ولم ترد تقارير بأي ركاب مفقودين.

ولم يعرف على الفور سبب انقلاب الزورق.

وعلى الرغم من أن عدد الأشخاص المتجهين إلى الجزر اليونانية من الساحل التركي القريب قد انخفض منذ ذروة أزمة اللاجئين في عام 2015، ما زال المئات يقومون بالرحلة المحفوفة بالمخاطر.

ورغم قصر المسافة من تركيا إلا أن المهربين كثيرا ما يستخدمون قوارب ضعيفة تكتظ بالركاب أكثر من سعة استيعابها، ما يؤدي إلى غرق الكثير من الزوارق أو انقلابها.