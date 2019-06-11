بوريس جونسون يكسب زخماً في سباق الـ10 على خلافة ماي

عزز بوريس جونسون مكانته في المركز الأول في السباق ليصبح رئيس وزراء بريطانيا المقبل، وذلك من خلال الحصول على دعم من المشرعين البارزين المؤيدين لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

وفي استطلاع للرأي أجراه بعض نواب حزب المحافظين يوم الاثنين، فقد حصل جونسون على ما يقرب من ضعف أصوات أقرب منافسيه.

ويعد جونسون بخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بحلول 31 أكتوبر، مع أو بدون "صفقة طلاق".

موضوع يهمك أكد جيريمي كوربين، زعيم حزب العمال المعارض في بريطانيا، السبت، أن تعليقات الرئيس الأميركي دونالد ترمب التي أيد فيها... زعيم حزب العمال يتهم ترمب بالتدخل في شؤون بريطانيا العرب و العالم

وقد كتب لاين دونكان سميث، زعيم حزب المحافظين السابق والداعم للبريكست في مقال نشرته صحيفة ديلي تلغراف يوم الثلاثاء، أن جونسون "من المرجح أن يفي بشرط مغادرة الاتحاد الأوروبي" بحلول ذلك التاريخ.

يتنافس عشرة مرشحين لخلافة تيريزا ماي على منصبي زعامة الحزب ورئيس الوزراء البريطاني، وذلك في التصويت الذي سوف يبدأ يوم الخميس.

وسيقوم المشرعون المحافظون بتضييق المجال على الخيارات إلى اثنين، هما من سيطرحان للتصويت على عامة أعضاء الحزب على مستوى البلاد.