رئيس مفوضية أوروبا: لا إعادة تفاوض حول اتفاق بريكست

أكد رئيس المفوضية الأوروبية، جان كلود يونكر، الثلاثاء، أنه "لا إعادة تفاوض" حول اتفاق بريكست أيا كان خلف رئيسة الوزراء البريطانية، تيريزا ماي.

ويؤكد مرشحون لخلافة ماي، التي استقالت، الجمعة، من رئاستها حزب المحافظين، أنهم يريدون إعادة فتح المفاوضات مع الأوروبيين.

وهدد أحدهم، وهو بوريس جونسون، بعدم تسديد فاتورة بريكست أي كامل المستحقات، كما نص اتفاق بريكست.

وقال يونكر في حديث بثه موقع "بوليتيكو.إي يو" إن البريكست "ليس اتفاقا بين تيريزا ماي وجان كلود يونكر بل بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي، ويجب أن يحترمه رئيس الوزراء البريطاني المقبل أيا كان".

وأضاف يونكر: "يمكن أن يكون هناك إيضاحات وتفسيرات وإضافات" في الإعلان السياسي الذي سيرفق بمعاهدة الخروج.

وكان المفوض الأوروبي، مارغاريتيس سخيناس، قد علق على تهديد جونسون، المرشح الأوفر حظا لخلافة ماي بعدم تسديد فاتورة بريكست ، قائلا إن "انتخاب رئيس وزراء جديد لن يغير معايير ما طرح على الطاولة"، في إشارة إلى معاهدة الخروج التي أبرمتها حكومة ماي مع الاتحاد الأوروبي في تشرين الثاني/نوفمبر.

وتابع: "المطروح على الطاولة تم التفاوض بشأنه بنجاح من قبل المفوضية ووافقت عليه الدول الأعضاء في الاتحاد".

وذكر يونكر أن انطباعه في الأشهر الأخيرة أن الهم الرئيسي للطبقة السياسية البريطانية كان "خلافة ماي وليس البحث عن ترتيبات الخروج مع الاتحاد الأوروبي".

ويؤكد الاتحاد الأوروبي منذ أشهر أن لا داعي لإعادة مناقشة اتفاق بريكست الذي رفضه النواب البريطانيون ثلاث مرات.

وهدد جونسون بعدم تسديد فاتورة بريكست أي كامل المستحقات كما نص اتفاق بريكست في حال رفض الاتحاد الأوروبي شروطا أفضل لبلاده للخروج من الاتحاد.

والاتفاق لم يذكر أرقاما لكنه يعتمد أسلوبا ومبادئ لتحديد المبالغ المتوجبة على لندن. وتقدر الحكومة البريطانية قيمة المبلغ بما بين 40 و45 مليار يورو.