مدير الأمن العام اللبناني: نزار زكا سيعود معي من طهران

أكد مدير الأمن العام اللبناني عباس إبراهيم، الاثنين، أن إيران ستفرج عن اللبناني المحتجز نزار زكا، الثلاثاء، وأنه سيعود معه إلى لبنان.



وأضاف إبراهيم أن الإفراج عن زكا، الذي يحمل إقامة في الولايات المتحدة، غير مرتبط بأي تبادل للسجناء على نطاق أوسع كما أشيع في بعض وسائل الإعلام.

إلى ذلك، أوضح أن "عملية الإفراج ستحصل الثلاثاء بعد استكمال الإجراءات القضائية التي شارفت على نهايتها".

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صورة تجمع زكا وإبراهيم

وأظهرت صورة نشرها حساب الأمن العام اللبناني على تويتر، زكا وإبراهيم يجلسان معاً، ويبتسمان، وقد وُضع على الطاولة إلى جوارهما العلمان اللبناني والإيراني.

يذكر أنه خلال الأسابيع الماضية، حث الرئيس اللبناني ووزير الخارجية طهران على منح زكا عفوا.

واحتجز زكا في إيران عام 2015، حُكم عليه في 2016 بالسجن عشر سنوات ودفع غرامة 4.2 مليون دولار "لتآمره على الدولة".

وأعلنت إيران في نوفمبر/تشرين الثاني 2015، اعتقال الخبير التقني اللبناني - الأميركي زكا، بتهمة "التجسس لصالح أجهزة الاستخبارات الأميركية"، وذلك بعد أن دعته رسمياً لحضور مؤتمر بطهران.

وأفاد التلفزيون الإيراني حينها أنه تم إلقاء القبض على زكا، الذي يحمل الجنسية اللبنانية، "لصلته الوثيقة بالمخابرات الأميركية".