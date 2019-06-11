مسؤول أميركي: مصر والمغرب والأردن تشارك بمؤتمر البحرين

ذكر مسؤول بالبيت الأبيض، الثلاثاء، أن مصر والأردن والمغرب أبلغت إدارة الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، باعتزامها حضور مؤتمر ترعاه واشنطن في البحرين أواخر يونيو/حزيران بشأن مقترحات لدعم الاقتصاد الفلسطيني، في إطار خطة سلام تستعد الولايات المتحدة لطرحها.

وتعتبر مشاركة مصر والأردن مهمة على نحو خاص لأنهما تاريخيا طرفان رئيسيان في جهود السلام الإسرائيلية الفلسطينية. بيد أن الزعماء الفلسطينيين تعهدوا بمقاطعة المؤتمر الذي ينعقد يومي 25 و26 يونيو /حزيران.

وسبق للسلطة الفلسطينية أن قالت إنها لا تعتبر ترمب وسيطاً نزيهاً بعد اعترافه بالقدس عاصمة لإسرائيل.

وفي نهاية مايو/أيار، أعلنت وزارة الخارجية الأميركية أن المؤتمر الذي تنظمه الولايات المتحدة في حزيران/يونيو في البحرين حول الجوانب الاقتصادية للخطة الأميركية للسلام في الشرق الأوسط لا يزال قائماً رغم أن إسرائيل ستشهد انتخابات جديدة.

وأعلنت إسرائيل عن انتخابات جديدة في 17 أيلول/سبتمبر بعدما فشل رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، في تشكيل ائتلاف حكومي.

ويستعد جاريد كوشنر، صهر الرئيس دونالد ترمب ومستشاره، منذ أشهر لكشف النقاب عن خطة للسلام في الشرق الأوسط يطلق عليها "صفقة القرن".