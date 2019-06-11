مشتبه بهم إندونيسيون يعترفون بخطة لقتل مسؤولين كبار

أذاعت الشرطة الإندونيسية، الثلاثاء، فيديو تضمن اعترافات لثلاثة مشتبه بهم زعموا أن عسكريا سابقا عرض عليهم أموالا، وقال أحدهم إنه عرض عليه رحلة عائلية، للاشتراك في مؤامرة لقتل مسؤولين حكوميين.

وألقت الشرطة الشهر الماضي القبض على 6 مشتبه بتآمرهم لاغتيال 4 مسؤولين أمنيين وأحد منظمي استطلاعات الرأي أثناء أحداث فوضى شابت احتجاجات على تأكيد فوز الرئيس جوكو ويدودو في الانتخابات.

وقالت الشرطة إن من بين المستهدفين وزير الأمن ورئيس المخابرات ووزير الشؤون البحرية والمستشار الخاص للأمن الرئاسي.

وخلال مؤتمر صحافي، الثلاثاء، أذاعت الشرطة التسجيل المصور الذي حمل بعض التفاصيل عن اعترافات المشتبه بهم مع طمس جزئي لوجوههم.

وزعم المشتبه بهم أن مدبر هذه المؤامرة هو الميجور جنرال المتقاعد، كيفلان زين، المؤيد البارز لزعيم المعارضة الجنرال السابق، برابو سوبيانتو. وكان زين أيضا مساعدا عسكريا لزعيم المعارضة.

وقال المشتبه بهم إن زين حدد المستهدفين بالاغتيالات خلال عدة اجتماعات كان أحدها في مسجد. واتهمت الشرطة زين بحيازة أسلحة بدون ترخيص وهو حاليا محتجز ولا يمكن الحصول على تعليق منه.

وقال محامي زين إن المزاعم ضد موكله لها دوافع سياسية، وإن زين أعطى المشتبه بهم أموالا لتنظيم حشد سلمي. وذكر أحد المشتبه بهم أنه تلقى عرضا بأن تقضي عائلته "عطلة في أي مكان".