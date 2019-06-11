نزار زكا لـ"العربية": أبرياء عرب في سجون إيران

أكد المعتقل اللبناني السابق في السجون الإيرانية، نزار زكا في أول مقابلة له مع "العربية" بعد الإفراج عنه، الثلاثاء، أن الدولة اللبنانية وحدها هي التي سعت لإطلاق سراحه.

كما شدد على أنه مدين لرئاسة الجمهورية اللبنانية، ولمدير عام الأمن العام، لسعيهما إلى إطلاق سراحه من سجون إيران.

وعن ظروف اعتقاله، كشف خبير التكنولوجيا والمعلومات اللبناني أنه تعرض خلال السنة الأولى من اعتقاله لأسوأ أنواع التعذيب الجسدي، وبعد ذلك بدأ التعذيب النفسي.

وأشار إلى أن سجن إيفين في طهران، من السجون المعروفة بقسوتها، ويضم مئات المعتقلين ظلماً، مضيفاً أن هناك أشخاصاً أبرياء من جنسيات عربية من العراق وأخرى مقيمة في أميركا والسويد وإنجلترا والنمسا داخل السجن.

إلى ذلك، كشف أنه تعرض خلال الفترة الأولى لضغوط لا توصف من قبل عناصر الحرس الثوري لكي يقول إنه جاسوس، إلا أنه رفض ذلك، قائلاً إنه وضع لأكثر من سنة في سجن انفرادي، ثم نقل بعدها إلى زنزانة مشتركة.

موضوع يهمك قالت متحدثة باسم الخارجية الأميركية، الثلاثاء، إن إطلاق إيران سراح المحتجز اللبناني نزار زكا الحاصل على الإقامة... أول تعليق من واشنطن بعد الإفراج عن اللبناني نزار زكا العرب و العالم

دور الحرس الثوري

وشدد على أن الحرس الثوري هو من قام باعتقاله وليس المخابرات الرسمية، لأنه دعي إلى طهران من قبل الدولة الإيرانية، فقد وجهت له دعوة رسمية عام 2015من قبل نائبة رئيس الجمهورية الإيرانية، حسن روحاني، للمشاركة في مؤتمر تقنية المعلومات وخلق فرص عمل للنساء.

كما كشف أنه كان معتقلاً مع 3 سجناء، أميركي وبريطاني ونمساوي في سجن إيفين.

لحظة الإفراج عنه

وعن لحظة الإفراج عنه، أكد أنه لم يصدق عينيه، وظلت الشكوك تراوده حتى صعد إلى الطائرة برفقة مدير عام الأمن العام اللبناني، اللواء عباس إبراهيم، وتأكد من أنها خالية من أي إيراني.

وعند سؤاله إن كان سيزور إيران مجدداً، قال "لن أصعد حتى على متن طائرة تحلق فوق الأجواء الإيرانية، فما تعرضت له لا يطاق".

وختم مشدداً على أنه لم يخرج بموجب أي صفقة إيرانية أميركية أو غيره، لكنه في الوقت عينه لم يستبعد أن تستغل إيران تلك المسألة أو توظفها في إطار معين.

إلى ذلك، رأى أن "إطلاق سراحه من قبل طهران قد يخفف قليلاً من التوتر الحاصل في المنطقة"، بحسب تعبيره.

كما وجه شكره لـ"العربية" لأنها كانت من القنوات والمواقع الأولى التي تابعت قضيته منذ البداية.

يذكر أن زكا كان وصل صباح الثلاثاء إلى لبنان برفقة مدير عام الأمن العام اللبناني، إثر وساطة رئيس الجمهورية اللبنانية ميشال عون، بعد قضائه 4 سنوات معتقلاً في إيران.