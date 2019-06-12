الصين تدعم حكومة هونغ كونغ في مشروع قانون التسليم

قالت وزارة الخارجية الصينية، الأربعاء، إن الحكومة المركزية الصينية تدعم بشدة حكومة هونغ كونغ في سبيل إقرار قانون للتسليم يسمح بإرسال المتهمين إلى بر الصين الرئيس لمحاكمتهم.

وقال غنغ شوانغ، المتحدث باسم الوزارة في إفادة صحافية بالعاصمة بكين، إن الرأي العام السائد في هونغ كونغ يعارض أي تصرفات تضر بالمدينة. وحث الولايات المتحدة على توخي الحذر عند الحديث والتصرف فيما يتعلق بهونغ كونغ.

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وأحاط عشرات الآلاف من المحتجين بمبنى المجلس التشريعي في هونغ كونغ، ما أجبر المجلس على تأجيل جولة ثانية من النقاش حول مشروع قانون التسليم الذي أصبح بمثابة بؤرة للمخاوف من سيطرة الصينيين على الحريات المدنية وتآكلها في الإقليم.

توترات في الشارع

واستخدمت الشرطة الغاز المسيل للدموع ورذاذ الفلفل وخراطيم المياه عالية الضغط ضد المحتجين، الذين فرضوا حصارا على المباني الحكومية، ومنع آلاف المحتجين الدخول لمقر حكومة هونغ كونغ اليوم الأربعاء.

وتدفق المحتجون على طريق رئيس بوسط المدينة أثناء قيامهم بإزالة الحواجز، واشتبكوا مع الشرطة خارج المبنى الذي يضم أيضا القاعات التي كان من المقرر أن يناقش فيها مشروع القانون، والذي سيسمح بإرسال المشتبه بهم جنائيا في هونغ كونغ للمحاكمة في البر الرئيس للصين.

وقال بيان صادر عن مسؤول في هونغ كونغ في وقت سابق: "أود أيضا أن أطلب من الناس في هذا التجمع التزام الهدوء ومغادرة المكان في أسرع وقت ممكن وعدم ارتكاب أي جريمة".