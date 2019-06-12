بريطانيا تدعو هونغ كونغ إلى تعليق مشروع قانون التسليم

دعت بريطانيا حكومة هونغ كونغ إلى "التفكير مليا" بخصوص مشروع قانون يسمح بتسليم المتهمين إلى حكومة بَرّ الصين الرئيس لمحاكمتهم، مما فجّر احتجاجات واسعة النطاق في المستعمرة البريطانية السابقة.

وقالت لندن، إنه ينبغي لهونغ كونغ اتخاذ خطوات لحماية الحريات والحقوق، والقدر الكبير من الحكم الذاتي.

وأطلقت شرطة هونغ كونغ الرصاص المطاطي والغاز المسيل للدموع على متظاهرين رشقوها بقوارير بلاستيكية الأربعاء، تعبيرا عن

الغضب من مشروع القانون.

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وقال وزير الخارجية البريطاني جيريمي هنت "أدعو حكومة هونغ كونغ إلى الاستماع لمخاوف شعبها وأصدقائها في المجتمع الدولي، والتفكير مليا في هذه الإجراءات المثيرة للجدل".

وأضاف "من الضروري أن تقيم السلطات حوارا هادفا وتتخذ خطوات لحماية الحقوق والحريات في هونغ كونغ والقدر الكبير من الحكم

الذاتي الذي يعزز سمعتها الدولية".