شاهد.. مظاهرات هونغ كونغ ضد قانون التسليم إلى الصين

أحاط عشرات الآلاف من المتظاهرين بمبنى المجلس التشريعي لهونغ كونغ في وقت سابق اليوم، ما أجبر المجلس على تأجيل جولة ثانية من النقاش حول مشروع قانون التسليم.

وأقام المحتجون، ومعظمهم شبان يرتدون ملابس سوداء، حواجز على الطرق استعداداً لاعتصام طويل، في المنطقة في مشاهد تعيد إلى الأذهان الاحتجاجات المطالبة بالديمقراطية التي عصفت بالمدينة عام 2014.

موضوع يهمك بعد أن أكدت وسائل إعلام كورية جنوبية، تنفيذ سلسلة إعدامات في كوريا الشمالية، طالت 4 مسؤولين في وزارة الخارجية من بينهم... بعد أنباء عن إعدامه.. مبعوث كوريا الشمالية لأميركا حي! اختيارات المحرر

وتَجمّع المحتجون داخل وحول طريق لونغ وو، وهو شريان مهم يصل بين الشرق والغرب، ويقع قرب مقر رئيسة هونغ كونغ التنفيذية كاري لام، في حين أمرتهم مئات من قوات الأمن المنتشرة بالمكان بالتوقف.