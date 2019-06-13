بعد استهداف الناقلتين.. دعوات دولية لضبط النفس

دعت وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي، فيديريكا موغيريني، الخميس، إلى إبداء "أقصى درجات ضبط النفس"، وتفادي "الاستفزازات" في المنطقة بعد استهداف ناقلتي نفط في خليج عُمان.

وقالت المتحدثة باسمها: "لا تحتاج المنطقة إلى أسباب جديدة مزعزعة للاستقرار ومسببة للتوتر، وبالتالي تجدد الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي دعوتها لأقصى درجات ضبط النفس وتفادي أي استفزاز"، مضيفة: "نقوم بجمع معلومات عن هذا الحادث".

من جهتها، أعربت بريطانيا عن قلقها الشديد من تقارير عن انفجارات وحرائق في سفن بخليج عمان، مؤكدة أنها على اتصال مع الشركاء في المنطقة للوقوف على تفاصيل الحادث.

وقالت متحدثة باسم الحكومة البريطانية: "نشعر بقلق بالغ إزاء التقارير عن انفجارات وحرائق في سفن بمضيق هرمز. نحن على اتصال مع السلطات المحلية والشركاء في المنطقة".

وأضافت: "الهجوم على ناقلات مدنية غير مقبول وبريطانيا مستعدة للمساعدة في أي تحقيق".

موضوع يهمك ظهر مقطع فيديو وصور جديدة لاشتعال النار في إحدى الناقلتين اللتين تعرضتا لهجوم في خليج عمان صباح الخميس.وقالت البحرية... فيديو لاشتعال النار بإحدى الناقلتين في خليج عمان الخليج العربي

من جانبها، دعت وزارة الخارجية الفرنسية إلى ضبط النفس ونزع فتيل التوتر في منطقة الخليج.

وقالت المتحدثة باسم الوزارة، أنييس فون دير مول، للصحافيين في إفادة يومية على الإنترنت: "ندعو كل الأطراف، التي نتواصل معها بشكل دائم، لضبط النفس ونزع فتيل التوتر"، لافتة: "نكرر أيضاً ذكر تمسكنا بحرية الملاحة التي يتعين حتما الحفاظ عليها".

كذلك قال وزير الخارجية الألماني، هايكو ماس، إن التقارير عن تعرض ناقلتي نفط لاستهداف في خليج عمان تبعث على القلق الشديد، وقد تؤدي إلى تصعيد التوتر في المنطقة.



وصرح ماس في مؤتمر صحافي مع نظيره الألباني: "الأنباء التي تلقيناها... تبعث على القلق الشديد"، مضيفاً أن "أي تصعيد في الموقف أمر خطير وهذه أحداث يمكن أن تؤدي إلى تصعيد. نحن في حاجة إلى وقف التصعيد وعلى كل الأطراف المساهمة في ذلك".

بدورها، دعت روسيا لعدم استخدام "واقعة" خليج عُمان لتأجيج التوتر مع إيران، كذلك إلى عدم تحميل طهران المسؤولية، وفق ما نقلت وكالة الإعلام الروسية عن نائب وزير الخارجية الروسي، سيرغي ريابكوف.

وقال المتحدث باسم الكرملين، ديمتري بيسكوف، إنه من السابق لأوانه الوصول إلى أي استنتاجات بشأن الحادث لعدم كفاية المعلومات، موضحاً: "لا أحد يعرف من المسؤول عنه".