الادعاء العام التركي يطالب بسجن مراسلي بلومبيرغ

طالب المدعي العام التركي محكمة جنائية في اسطنبول بتوقيع عقوبة السجن لمدد تتراوح ما بين سنتين إلى 5 سنوات لمراسلين من شبكة "بلومبيرغ" و36 متهماً آخرين في عريضة الاتهام المقدمة بناءً على طلب من الجهة الرقابية المصرفية في تركيا، بحسب ما نشرته "بلومبيرغ".

وتتعلق التهم في القضية المقرر بدء جلساتها بالمحكمة في 20 سبتمبر القادم، بتحقيق صحافي نشرته شبكة بلومبيرغ في أغسطس 2018 حول كيفية تعاطي السلطات والبنوك التركية مع أقوى انهيار لليرة التركية منذ عام 2001.

موضوع يهمك بصرف النظر عما ستسفر عنه الانتخابات المحلية، اليوم الأحد، ستكون تركيا على أعتاب بداية مرحلة جادة تعيد فيها تقدير... بلومبيرغ: الحكومة التركية ستدفع ثمنا غاليا لسياسة "الشعارات" العرب و العالم

وتضمنت مذكرة المدعي العام التركي أن الصحفيين كريم كاراكايا وفيركان يالينكيتش، متهمان بمحاولة تقويض الاستقرار الاقتصادي في تركيا، وهي اتهامات تصل عقوبتها المحتملة إلى السجن من سنتين إلى 5 سنوات. أما المدعى عليهم الـ36 الآخرون المدرجون في قائمة الاتهام، فهم متهمون بنشر تعليقات عبر وسائل التواصل الاجتماعي على رابط التحقيق الصحافي أو نشر تعليقات تنتقد الاقتصاد والبنوك في تركيا بشكل عام.

وقال رئيس تحرير بلومبيرغ، جون ميكلثويت "إننا (شبكة بلومبيرغ الإخبارية) ندين عريضة الاتهام الصادرة ضد مراسلينا، الذين قدموا تقارير عادلة ودقيقة عن الأحداث الجديرة بالمتابعة الصحافية. ونحن نقف إلى جانبهم وسندعمهم طوال هذه المحنة".