الخارجية الصينية: لا أحد يريد أن يرى حرباً في الخليج

قالت وزارة الخارجية الصينية، الجمعة، إنه لا أحد يريد أن يرى حرباً في الخليج، داعية كل الأطراف لضبط النفس بعد هجوم على ناقلتي نفط في خليج عمان.

وأضافت الخارجية أنها تأمل أن تتمكن كافة الأطراف من حل خلافاتها عبر الحوار.

هذا وتعرضت ناقلتا نفط، الخميس، إلى حادثين منفصلين في خليج عمان يجري التحقيق بشأنهما، حيث قالت وكالة "رويترز" إن واحدة منهما استهدفت بطوربيد ما تسبب في اشتعال النار فيها.

وقالت البحرية الأميركية إن ناقلتي نفط أصيبتا بأضرار بحادث في بحر عُمان، وإنها تقدم المساعدة لناقلتي نفط تعرضتا لهجوم في خليج عمان، فيما أفادت وسائل إعلام إيرانية بغرق الناقلة "فرونت ألتير"، وهي إحدى الناقلتين اللتين تعرضتا لحادث بخليج عُمان، فيما نقلت هيئة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية، فيما بعد، عن مسؤول بميناء إيراني، نفيه لأنباء غرق الناقلة بعد تعرضها لهجوم في خليج عمان، وتأكيده لإطفاء النيران بالكامل في ناقلة تحمل علم بنما، في حين لا تزال النيران مشتعلة في ناقلة "فرونت ألتير" لكنها لم تغرق.