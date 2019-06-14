اليابان: أمن مضيق هرمز مهم لليابان والمجتمع الدولي

أدان تاكيشي أوسوغا، المتحدث الصحافي باسم الخارجية اليابانية، الجمعة، هجمات، الخميس على ناقلة تشغلها اليابان قرب مضيق هرمز، ووصفها بأنها تهديد لسلام وازدهار اليابان والمجتمع الدولي.

ولم يحدد أوسوغا، في بيان، الجمعة، مهاجما بعينه، ولكنه تعهد بالاستمرار في جمع المعلومات وضمان سلامة الملاحة البحرية. وقال إن "أمن مضيق هرمز مهم لسلامة طاقة اليابان، فضلا عن سلام وازهار المجتمع الدولي، بما في ذلك اليابان".

وأكد أن طوكيو "تدين بقوة مثل هذه الهجمات التي تهدد سلامة السفن".

واستهدفت الناقلة التي تشغلها شركة يابانية في هجوم مشتبه به، الخميس، قرب مضيق هرمز. وقالت شركتها إن بعض أفراد الطاقم رأوا "أجساما طائرة" على الأرجح كانت رصاصات، دمرت الناقلة، وليست ألغاما.

وتم إنقاذ 21 بحارا فلبينيا كانوا على متن الناقلة اليابانية.