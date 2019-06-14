عقب استهداف ناقلتين..الجامعة العربية تدعو إيران لتغيير المسار

دعا الأمين العام للجامعة العربية، أحمد أبو الغيط، الجمعة، "الإيرانيين إلى مراجعة أنفسهم وتغيير ذلك المسار"، وذلك في سياق تعليقه على استهداف ناقلتي نفط في خليج عمان، الخميس.

وقال أبو الغيط: "للأسف لدينا مشكلة في الشرق الأوسط مع دولة إسلامية كبيرة ومهمة هي إيران".

وفي وقت سابق، اعتبر الرئيس الأميركي دونالد ترمب، الجمعة، أن الهجوم على ناقلتي نفط في بحر عمان بالخليج "يحمل بصمات" إيران، مستنداً إلى فيديو نشرته وزارة الدفاع الأميركية "البنتاغون".

وقال ترمب لشبكة فوكس نيوز: "إيران قامت بهذا الأمر"، مضيفاً "نرى السفينة، مع لغم لم ينفجر، وهذا يحمل بصمات إيران".

من جانب آخر، بدد الرئيس الأميركي مخاطر قيام إيران بتنفيذ تهديداتها السابقة بإغلاق مضيق هرمز الذي يعتبر ممراً حيوياً لإمدادات النفط العالمية، لفترة طويلة.

وقال ترمب "لن يقوموا بإغلاقه، لن يغلق، لن يغلق لفترة طويلة وهم يعلمون ذلك. ولقد أبلغوا بذلك بأشد العبارات".

وأوضح الأمين العام للجامعة العربية أن "إيران تدفع الجميع نحو مواجهة لن يسلم أي طرف منها إن نشبت".

وحذر من أن "التطورات في منطقة الخليج تنطوي على خطر احتدام المواجهة"، ودعا إلى ضبط النفس.

وذكر أن "سلوك طرف بعينه سبب لاحتدام المواجهة في منطقة الخليج"، دون ذكر هذا الطرف صراحة.