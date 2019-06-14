ماكرون يطالب تركيا بوقف أنشطتها قبالة سواحل قبرص

دعا الرئيس الفرنسي تركيا، اليوم الجمعة، إلى التوقف عن أنشطتها غير القانونية قبالة السواحل القبرصية.

وقبل شهر، حذّر الاتحاد الأوروبي، تركيا من المضي قدما في أعمال التنقيب عن النفط والغاز قبالة قبرص، واصفا الخطة بأنها غير قانونية ومتعهدا بـ"الرد بشكل مناسب".

وقالت وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي فيديريكا موغيريني، إن وزراء خارجية الاتحاد الـ28 أعادوا تأكيد دعمهم لقبرص في النزاع.

وكانت وزارة الخارجية الأميركية أعربت، أيضا عن قلقها، وطلبت من تركيا التوقف عن خططها للبدء بنشاطات تنقيب عن الغاز في المنطقة الاقتصادية الخالصة في قبرص، وهو الاعتراض الذي رفضته أنقرة.

موضوع يهمك حذّر الاتحاد الأوروبي، تركيا، الاثنين، من المضي قدما في أعمال التنقيب عن النفط والغاز قبالة قبرص، واصفا الخطة بأنها غير... أوروبا تحذّر تركيا مجددا من تنقيب غير قانوني قبالة قبرص العرب و العالم

وقالت موغيريني بعد محادثات مع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في بروكسل الشهر الماضي: "ندعو تركيا في شكل عاجل لضبط النفس واحترام الحقوق السيادية لقبرص في منطقتها الاقتصادية الخالصة، والامتناع عن أي إجراء غير قانوني سيرد عليه الاتحاد الأوروبي في شكل مناسب وبتضامن كامل مع قبرص".

وكانت تركيا أعلنت، عزمها القيام بأعمال تنقيب عن الغاز حتى سبتمبر/أيلول المقبل في منطقة من البحر المتوسط تقول وسائل الإعلام القبرصية إنها تدخل في المنطقة الاقتصادية الخالصة لقبرص.