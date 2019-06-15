أوروبا تبحث فرض عقوبات على رئيس فنزويلا وكبار مسؤوليه

علمت "أسوشيتد برس" أن دولا أوروبية كبرى تبحث فرض عقوبات على رئيس فنزويلا نيكولاس مادورو وعدد من كبار المسؤولين هناك لدورهم في حملة الملاحقة الأخيرة على المعارضين السياسيين.

وقال دبلوماسيون وأعضاء في المعارضة الفنزويلية، إن العقوبات التي يجري بحثها ربما تستهدف أيضا أعضاء في القوات المسلحة والقضاء كان لهم دور بارز في اعتقال حلفاء زعيم المعارضة خوان غوايدو.

إلا أن العقبة الرئيسية أمام تنفيذ الخطة هي أنها قد تعرقل مساعي دولية جارية لإيجاد مخرج للأزمة عبر التفاوض.

وتحدثت المصادر شريطة التكتم عن هوياتها لأنها غير مخولة مناقشة المباحثات.

وشارك مبعوثون أرسلهم كل من مادورو وغوايدو في جولتي مفاوضات بوساطة نرويجية، إلا أن المحادثات تباطأت.