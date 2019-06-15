رئيس وزراء ألبانيا يتهم إيران بالاستفزاز وتصعيد التوتر

دانت ألبانيا الهجمات التي تعرضت لها ناقلتا نفط من اليابان والنرويج في خليج عمان، الخميس.

وغرد رئيس وزراء ألبانيا، إيدي راما، السبت، على "تويتر" منددا باستفزازات إيران التي تهدف إلى تصعيد التوتر بالمنطقة.

These attacks in the Gulf of Oman are a serious threat to international peace and energy security. Albania stands firm with UnitedStates, Kingdom of SaudiArabia and UAE against what it seems to be a typical engineered provocation by Iran to escalate tensions. — Edi Rama (@ediramaal) June 15, 2019

وقال راما: "تشكل هذه الهجمات في خليج عُمان تهديدا خطيرا للسلم الدولي وأمن الطاقة".

وتابع: "تقف ألبانيا بقوة مع الولايات المتحدة والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة ضد ما يبدو أنه استفزاز مخطط من جانب إيران لتصعيد التوترات".

وحول تطورات ما بعد الهجوم على الناقلتين، غادرت ناقلة النفط النرويجية "فرونت ألتير" التي يملكها قبرصي من أصل نرويجي المياه الإيرانية متجهة إلى الإمارات، بعد تعرض الناقلة، الخميس، لهجوم في بحر عمان، على ما أفادت مصادر متطابقة، السبت.

وأعلنت شركة "فرونتلاين ماناجمنت" المالكة للسفينة، أن "زورق القطر أكيلا تمكن من ربط نفسه بالسفينة باكرا صباح (السبت) وباتت "فرونت ألتير" خارج المياه الإيرانية ويتم جرها بأمان".

ومن جهتها، نقلت وكالة الأنباء الطلابية الإيرانية "إيسنا" عن مسؤول محلي في هيئة الموانئ والملاحة في ولاية هرمزكان بجنوب إيران أن "ناقلة النفط "فرونت ألتير" غادرت المياه تحت مراقبة إيران، وأنه يتم جرها في اتجاه منطقة "الفجيرة - خور فكان" في الإمارات.

أما الناقلة اليابانية فقد تم سحبها إلى ميناء الفجيرة الإماراتي في وقت سابق، الجمعة.