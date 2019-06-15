وزير خارجية تركيا: أبعدنا قضية خاشقجي عن علاقتنا بالسعودية

قال وزير الخارجية التركي، شاووش مولود أوغلو، إن أنقرة أبعدت قضية جمال خاشقجي عن علاقاتها مع السعودية.

وأضاف وزير الخارجية التركي، أن أنقرة لن تتراجع إطلاقاً عن إتمام صفقة شراء منظومة S-400 الدفاعية، وقال إنه في حال فرضت الولايات المتحدة عقوبات على تركيا فإن بلاده ستتخذ خطوات مضادة.

وكانت واشنطن قد حذرت من أنها ستفرض عقوبات وتستبعد تركيا من برنامج طائرات F-35 إذا قبلت استلام أنظمة الدفاع الجوي S-400 الروسية.

وأكد أوغلو أن القضية الفلسطينية بالنسبة لتركيا مهمة جداً، متحدثاً بشكل غير مباشر عما يسمى "صفقة القرن".