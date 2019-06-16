أردوغان يتوقع بدء وصول إس-400 في يوليو

نقلت قناة "إن تي في" التلفزيونية، الأحد، عن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، قوله، إنه يتوقع بدء وصول منظومة إس-400 الصاروخية الدفاعية الروسية إلى تركيا في النصف الأول من يوليو/تموز.

ومن المقرر أن يؤجج هذا التطور التوتر مع الولايات المتحدة، شريكة تركيا في حلف شمال الأطلسي.

ونسبت القناة إلى أردوغان قوله للصحافيين على متن طائرته أثناء عودته من زيارة إلى طاجيكستان حيث حضر قمة والتقى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين: "بحثنا موضوع إس-400 مع روسيا. قضية إس-400 محسومة بالفعل. أعتقد أن المنظومة ستبدأ في الوصول في النصف الأول من يوليو".

موضوع يهمك نفى الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، الأحد، صحة تقارير نشرتها صحيفة "نيويورك تايمز" ادعت فيها أن واشنطن تشن هجمات إلكترونية... ترمب يكذب تقرير لـ"نيويورك تايمز": جبناء وأعداء الشعب! أميركا

كما أضاف أنه سيبحث الأمر مع الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، عندما يلتقي الاثنان في قمة مجموعة العشرين هذا الشهر.

وفي وقت سابق من هذا الشهر، أثارت أنقرة في جلسة للجنة العلاقات الخارجية في مجلس النواب الأميركي، غضب المتحدثين في الجلسة التي عقدت لإدانة شراء تركيا منظومة إس -400.

وقال رئيس اللجنة إليوت أنجل: "لدينا مع تركيا تاريخ طويل من الصداقة، هي دولة عضو في الناتو، لكن أنا قلق من طريقة أردوغان لإدارة دولته، حيث حولها لدولة استبدادية تهاجم قيم الديمقراطية، وتحارب حرية الصحافة، وتسجن الأبرياء من المعارضة، وأيضا قام بالتقارب مع المجرم فلاديمير بوتين"، بحسب تعبيره.

كما أشار أنجل إلى أنه "إذا كانت تركيا تريد أن تستمر كعضو في الناتو وشريكا لنا فعليها ألا تستمر بعملية شراء منظومة الصواريخ الروسية، ولا ينبغي لنا بيعها طائرات "F-35".

كذلك لفت النائب غاس بيلاركس إلى أن "تركيا تستمر بالتنمر على حلفاء الولايات المتحدة قبرص واليونان، وتقوي علاقاتها الدبلوماسية والعسكرية مع أنظمة استبدادية مثل روسيا وإيران".