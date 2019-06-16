مقتل طيارين في تصادم طائرتين في سماء نيوزيلندا

قالت الشرطة النيوزيلندية، إن طائرتين خفيفتين تصادمتا في الجو لدى اقترابهما من الهبوط في مطار محلي صغير، الأحد، ما أسفر عن مقتل الطيارين اللذين كانا على متنهما.

ونجا أربعة مظليين كانوا على متن إحدى الطائرتين، إذ قفزوا قبيل التصادم مع الطائرة الأخرى المخصصة للتدريب، كما تجنبت التصادم طائرة هليكوبتر كانت تستعد للهبوط في نفس الوقت.

وقالت الشرطة، إن الطائرتين سقطتا فور الحادث في منطقة إلى الجنوب مباشرة من مطار هود قرب منطقة ماسترتون.

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ولم ترد معلومات بعد عن سبب محتمل للتصادم، كما لفتت الشرطة إلى أنها لن تكشف عن اسمي القتيلين قبل الوصول لأفراد أسرتيهما.

كذلك ذكر شهود لوسائل إعلام في نيوزيلندا أنهم سمعوا دوياً مرتفعاً ثم رأوا الطائرتين وهما تسقطان.

ويملك مجلس بلدية منطقة ماسترتون مطار هود ويقوم أيضاً بتشغيله.

وقال المجلس في بيان على موقعه على الإنترنت: "لدينا مجتمع متقارب هنا في مطار هود وبالتالي هزت الحادثة هذا المجتمع".