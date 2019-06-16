15 ألف دولار غرامة سارة نتنياهو لهدر المال العام

قضت محكمة على زوجة رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، بدفع غرامة تصل إلى 15 ألف دولار تقريباً بسبب إساءة استخدام المال العام.

وقبلت محكمة ابتدائية في القدس، الأحد، صفقة تسوية وقعت عليها سارة نتنياهو مع الادعاء العام في المزاعم بأنها أساءت استخدام نحو 100 ألف دولار من المال العام في وجبات فخمة.

وقال مكتب المدعي العام، إن زوجة نتنياهو ستدفع غرامات إضافية لإغلاق القضية التي اتهمتها بالتعامل مع المطاعم الفاخرة، بينما كان المقر الرسمي لرئيس الوزراء يستعين بطباخ متفرغ.

كما اتُهمت سارة نتنياهو بتهمة الاحتيال وخيانة الأمانة العام الماضي.

يشار إلى أن رئيس الوزراء يواجه لائحة اتهام بتهم فساد منفصلة.