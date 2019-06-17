أونروا تناشد المانحين: أوفوا بتعهداتكم.. العجز 221 مليوناً

حذر بيير كرينبول، مفوض عام وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، اليوم الاثنين، من عجز مالي في ميزانية الوكالة للعام الجاري، وكشف أنهم يعملون مع الدول المانحة لتأمين العجز البالغ 211 مليون دولار.

وفي مؤتمر صحافي في أحد فنادق البحر الميت في الأردن، كشف كرينبول عن حاجة الوكالة إلى 1.2 مليار دولار لتغطية خدماتها، داعيا الدول المانحة إلى تسديد تعهداتها.

موضوع يهمك تمكنت شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي اللبناني من رصد وتحديد هوية شخص مقيم جنوب البلاد ينشط على مواقع التواصل... لبنان.. توقيف "داعشي" كان يخطط لاستهداف أماكن دينية العرب و العالم

كرينبول أشار إلى أن الوكالة نجحت حتى الآن في الحفاظ على مستوى خدماتها بين يناير/كانون الثاني ومايو/أيار الماضيين، إلا أن الوكالة تشهد الشهر الجاري بعض أرقام العجز.

تصريحات المفوض العام تأتي قبل نحو أسبوع من مؤتمر للدول المانحة مقرر إقامته في الخامس والعشرين من يونيو/حزيران الجاري، في نيويورك، ويطمح كرينبول في الحصول على تأمين تمويل إضافي من هذا المؤتمر.

وكشف كرينبول أنه "في حال حافظت كل جهة مانحة على مستوى الدعم الذي قدمته العام الماضي ستغطي الوكالة احتياجات العام الجاري"، وذلك على الرغم من خسارة الوكالة التمويل الأميركي.

وكانت واشنطن أوقفت عام 2018 دعمها المالي لـ"أونروا" التي تأسست عام 1949 وتقدم خدمات التعليم والصحة لنحو خمسة ملايين لاجئ فلسطيني في الأردن ولبنان وسوريا وقطاع غزة والضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية المحتلة، رغم أن واشنطن منحت عام 2017 وكالة "الأونروا" نحو 370 مليون دولار.