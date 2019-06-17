إسرائيل "غير مدعوة" لورشة البحرين و"لا خطط" لضم الضفة

قال مسؤول بالبيت الأبيض إن ممثلي إسرائيل لم تتم دعوتهم إلى مؤتمر سلام إسرائيلي - فلسطيني تنظمه إدارة دونالد ترمب في البحرين الأسبوع المقبل.

وأوضح المسؤول، الاثنين، أن الاجتماع من المقرر أن يركز على "الرؤية الاقتصادية" للإدارة الأميركية من أجل الفلسطينيين، ولن يركز على "قضايا سياسية".

ولم يكن المسؤول مخولاً الحديث عن الأمر علنا، ولذا تحدث لوكالة "أسوشييتدبرس"، شريطة عدم الإفصاح عن هويته.

موضوع يهمك أكدت القيادة الفلسطينية، الأربعاء، أنها لن تشارك في المؤتمر الاقتصادي المزمع عقده في البحرين الشهر المقبل في إطار خطة... تنظمه أميركا.. الفلسطينيون يقاطعون مؤتمر المنامة العرب و العالم

ويعني هذا الإعلان أن المؤتمر لن يحضره الإسرائيليون ولا الفلسطينيون رغم أنه يتعلق برسم الطريق لمصيرهم.

ورفض الفلسطينيون، الذين يتهمون الولايات المتحدة بالتحيز لصالح إسرائيل، خطة السلام التي طرحتها إدارة ترمب بالكلية، ودعوا الدول العربية إلى مقاطعة المؤتمر.

وكان البيت الأبيض أعلن الأسبوع الماضي أن الأردن ومصر والمغرب يعتزمون حضور ورشة العمل التي تستضيفها المنامة، لكن الأردن قال إنه لا يزال يدرس قرار المشاركة من عدمه.

إلى ذلك، نفت وزارة الخارجية الأميركية، مساء الاثنين، أن تكون هناك خطط لضم إسرائيل الضفة الغربية، معتبرة أن "الموضوع ليس محل بحث".

جاءت تصريحات الخارجية رداً على وزير الخارجية الفلسطيني، رياض المالكي، الذي اعتبر تصريحات السفير الأميركي لدى تل أبيب ديفيد فريدمان، تهدف لمساعدة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على ضم أجزاء من الأراضي المحتلة.

وكان فريدمان قال لصحيفة "نيويورك تايمز" الأميركية، إنه "وفقاً لظروف معينة، أعتقد أن لإسرائيل الحق في الاحتفاظ ببعض (المستوطنات) في الضفة الغربية، ولكن ليس كلها على الأرجح"، وذلك تعليقاً على إعلان سابق من رئيس الوزراء الإسرائيلي، نيامين نتنياهو، عن نيته البدء بضم مستوطنات في الضفة الغربية.