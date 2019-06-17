اليابان تعتقل رجلاً بتهمة طعن شرطي.. والمشتبه به ينفي

قالت الشرطة اليابانية إنها اعتقلت رجلاً بتهمة طعن شرطي والاستيلاء على مسدسه في مدينة غرب البلاد قرب أوساكا، التي تستضيف قمة لمجموعة العشرين الأسبوع المقبل.

وذكر مسؤول في الشرطة المحلية أن المشتبه به، البالغ من العمر 33 عاماً، نفى الاتهامات الموجهة له.

وصرح كبير أمناء مجلس الوزراء الياباني، يوشيهيدي سوجا، خلال مؤتمر صحافي معتاد: "ننظر بشكل جدي لهذا الحادث الذي سبب قلقاً كبيراً بين السكان. وفي الوقت الذي من المقرر فيه عقد اجتماع قمة لمجموعة العشرين الأسبوع المقبل سنعزز اليقظة والحذر بشكل أكبر".

وبدأت عملية بحث عن المشتبه به على نطاق واسع الأحد بعد العثور على الشرطي المطعون ممدداً على الأرض في مدينة سويتا. وقالت السلطات الاثنين إن الشرطي غائب عن الوعي وفي حالة خطيرة.

ويأتي الحادث، الذي وقع الأحد، بعد حادث وقع الشهر الماضي قتل خلاله رجل في منتصف العمر فتاة وراشداً بسكين وأصاب 17 شخصاً آخرين قرب طوكيو، رغم أن الجريمة العنيفة نادرة الحدوث في اليابان.