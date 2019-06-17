إمام أوغلو: الظلم سيحفز مواطني إسطنبول للتصويت لصالحي

قال مرشح المعارضة لمنصب رئيس بلدية إسطنبول، إنه يعتقد أن "الظلم" الناجم عن قرار إلغاء فوزه في مارس/آذار سوف يدفع الناخبين للتصويت لصالحه في انتخابات الإعادة يوم الأحد.

وفي مقابلة مع وكالة "أسوشيتد برس"، اليوم الاثنين، قال مرشح حزب الشعب الجمهوري المعارض أكرم إمام أوغلو أيضا، إن فوزه للمرة الثانية سيكون بمثابة فوز "للديمقراطية".

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وفاز إمام أوغلو بالانتخابات المحلية التركية في 31 مارس/آذار، في ضربة كبيرة للرئيس التركي رجب طيب أردوغان، غير أن سلطات الانتخابات التركية حكمت لصالح حزب الحرية والعدالة الحاكم وألغت النتائج وأمرت بإجراء انتخابات جديدة، مشيرةً إلى ارتكاب مخالفات.

وقال إمام أوغلو: "أعتقد أن المواطنين سوف يردون بما يلزم على هذا الظلم في صناديق الاقتراع".

وأضاف أن معسكره يعمل على منع حدوث عملية إلغاء أخرى في حالة فوزه مرة ثانية.

وتفوق إمام أوغلو بنحو 13 ألف صوت على مرشح حزب العدالة والتنمية الحاكم ورئيس الوزراء السابق بن علي يلدريم، لكن أعلى هيئة انتخابية في تركيا أمرت بإعادة انتخابات مدينة اسطنبول بعد طعن من حزب العدالة والتنمية الذي زعم حصول ومخالفات. وستجري جولة إعادة التصويت في 23 حزيران/يونيو.