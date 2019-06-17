توقيف معارض تشادي في فرنسا بتهم جرائم ضد الإنسانية

أوقفت السلطات الفرنسية المتمرد التشادي محمد نوري، وشخصين آخرين مشتبه بقيامهما بجرائم ضد الإنسانية وقعت في تشاد والسودان بين الأعوام 2005 و2010، وفقا لما نقلته وكالة فرانس برس عن مصادر متطابقة.

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وتم اعتقال محمد نوري، الذي يعتبر أحد أبرز المعارضين التشاديين لنظام الرئيس إدريس ديبي، من منزله على خلفية تحقيق أولي فتحته نيابة باريس عام 2017 في جرائم ضد الإنسانية وتشكيل عصابة بغرض ارتكاب هذه الجرائم.

وكشفت نيابة باريس أن الموقوفين الثلاثة قيد التحقيق من قبل محققي المكتب المركزي لمكافحة الجرائم ضد الإنسانية وحملات الإبادة وجرائم الحرب.

وكان الجنرال نوري الرئيس المؤسس لـ"اتحاد القوى من أجل الديمقراطية والتنمية"، تزعم عدة حركات تمرد داخل التحالف الوطني، وشن في فبراير/شباط عام 2008 حملة على عاصمة تشاد نجامينا، وكاد يطيح بنظام ديبي، وبعد معارك عنيفة صد الجيش التشادي الهجوم.