حكومة نتنياهو تجتمع بالجولان.. و"رسالة" إلى ترمب

افتتح رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الأحد، مستوطنة جديدة في مرتفعات الجولان المحتلة باسم "رامات ترمب" تكريماً للرئيس الأميركي.

وقد اعترف دونالد ترمب في 25 آذار/مارس بسيادة إسرائيل على الجزء الذي احتلته من سوريا خلال حرب عام 1967، ثم ضمته عام 1981 في خطوة لم يعترف بها المجتمع الدولي.

وقال نتنياهو "الجولان إسرائيلي وسيظل كذلك"، واصفاً ترمب بأنه "صديق عظيم لإسرائيل اتخذ قرارات لم يتم اتخاذها سابقاً".

موضوع يهمك قال الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، يوم السبت، إنه اتخذ قرار الاعتراف بضم إسرائيل لمرتفعات الجولان المحتل عام 1981 بعد... ترمب: اتخذتُ قرار الجولان بعد "درس سريع" في التاريخ أميركا

وعقد مجلس الوزراء جلسة استثنائية في خيمة في مرتفعات الجولان بحضور السفير الأميركي ديفيد فريدمان، وقرر التصويت لبناء مستوطنة "رامات ترمب" (مرتفعات ترمب) في كيبوتز "كويلا بروشيم" الذي أقيم عام 1984 وتسكنه حاليا أربع عائلات من المستوطنين.

من جهته، أشاد فريدمان بـ "البادرة الاستثنائية".

خارج الخيمة، تم الكشف عن لافتة تحمل اسم المستوطنة بعد فترة وجيزة من الإعلان أمام مسؤولين محليين.

وتابع رئيس الوزراء الإسرائيلي أن "الرئيس ترمب يظهر مرة أخرى التزامه بأمن إسرائيل ومستقبلها"، معيداً التذكير أن ترمب قام بنقل السفارة الأميركية من تل أبيب إلى القدس في أيار/مايو 2018.

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وقال إن افتتاح مستوطنة جديدة الأمر الذي "لم يحصل منذ سنوات عديدة"، سيعزز عملية تطوير مرتفعات الجولان.

وهذه المستوطنة هي الأولى منذ عشرين عاماً ومن المخطط أن يسكنها مئة وعشرون عائلة.

ووعد نتنياهو بالاستثمار في بناء المساكن والطرق، وكذلك في التعليم والسياحة.

يذكر أنه في العام 1949، افتتحت الحكومة الإسرائيلية بلدة في وسط البلاد باسم "كفر ترومان"- قرية ترومان بالعبرية- تعبيراً عن الشكر للرئيس الأميركي هاري ترومان، كونه أول من اعترف بإسرائيل في 14 ايار/مايو 1948.