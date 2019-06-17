زلزال قوته 6.2 درجة يضرب شرق إندونيسيا

أعلن مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي أن زلزالاً قوته 6.2 درجة ضرب شرق إندونيسيا، الاثنين، لكن لم ترد تقارير حتى الآن عن خسائر بشرية أو أضرار.

وأضاف أن مركز الزلزال كان على بعد 133 كيلومتراً إلى الشمال الغربي من مدينة كوبانج على جزيرة تيمور.

وتعرضت إندونيسيا في مارس الماضي لزلزال قوته 6.3 درجة قبالة جزر الملوك، وآخر قوته 5.4 درجة بجزيرة سولاويسي، وفق هيئة المسح الجيولوجي الأميركية من دون أن يتسببا بوقوع أضرار.

وكان أكثر من ألفي شخص لقوا حتفهم في زلزال وموجات مد عملاقة (تسونامي) في سولاويسي في إندونيسيا العام الماضي.