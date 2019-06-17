قبالة سواحل تركيا.. 8 قتلى غرقاً في زورق هجرة

لقي ثمانية أشخاص حتفهم، الاثنين، بعد غرق زورق يقل مهاجرين قبالة ساحل غرب تركيا، بينما تم إنقاذ 31 آخرين.

وأفادت مصادر أن خفر السواحل بدأ عمليات بحث وإنقاذ للوصول إلى مستقلي الزورق الذي غرق قبالة ساحل منطقة بودروم، في إقليم موغلا.

وتابعت أن العمليات التي قام بها زورقان وفريق غوص وطائرة هليكوبتر من خفر السواحل التركي، أسفرت عن انتشال 8 جثث من

الزورق الذي كان يقل 40 مهاجرا.

موضوع يهمك تعتبر بداية #السنة_الصينية الجديدة موسمًا للمّ شمل الأسر والعائلات، حيث تشكل فيها معدلات السفر والهجرة حدًا مزعجًا، ففي... موسم السفر الصيني.. الهجرة البشرية الأكبر عالميا الأخيرة

وفي بيان سابق قال خفر السواحل، إنه يبحث عن 9 مفقودين بعد غرق الزورق.

وأصبحت تركيا إحدى نقاط الانطلاق الرئيسة للمهاجرين بطريق البحر، إلى الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي عام 2015، خاصة للذين فرّوا من الحروب والفقر في الشرق الأوسط وإفريقيا، وتقلصت الهجرة بشدة بعد اتفاق بين تركيا والاتحاد الأوروبي في 2016.