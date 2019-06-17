لبنان.. توقيف "داعشي" كان يخطط لاستهداف أماكن دينية

تمكنت شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي اللبناني من رصد وتحديد هوية شخص مقيم جنوب البلاد ينشط على مواقع التواصل الاجتماعي في نشر فكر تنظيم "داعش" وتجنيد أشخاص لصالحه.

وقالت المديرية العامة لقوى الأمن في بيان إنه "على الأثر، وبناء على إشارة النيابة العامة العسكرية، قامت قوة خاصة من شعبة المعلومات بتوقيفه، ويدعى: ز. م. (مواليد عام 1999، سوري) مقيم في بلدة ياطر".

وتبين بالتحقيق معه، بحسب البيان، ما يلي:

- "ناشط على مواقع التواصل الاجتماعي في نشر فكر تنظيم "داعش"، والترويج له من خلال إنشائه عددا كبيرا من القنوات والمجموعات على عدد من التطبيقات، والتي تقوم بمتابعة وتعميم ما يقوم "داعش" بنشره.

- ارتبط بأشخاص خارج لبنان، وقام بالتعاون معهم بتأسيس مجموعات على الإنترنت ناشطة في نشر وترويج فكر "داعش".

- بعد نشر الفيديو الذي ظهر فيه أبو بكر البغدادي يتحدث عن عمليات سريلانكا التي تبناها التنظيم، اشترى قارورة سبراي وذهب ليلاً وبمفرده، ودوّن على أحد جدران مدخل بلدة ياطر شعارات مؤيدة لـ"داعش".

- تباحث مع عدد من الذين يتواصل معهم بفكرة القيام بأعمال لصالح التنظيم في لبنان، منها الدخول إلى إحدى الكنائس وقتل أكبر عدد من روادها، مقتدياً بما قام به عناصر التنظيم في سريلانكا وتزامناً مع الفيديو الذي تم نشره مؤخراً لأبو بكر البغدادي، والذي تحدث فيه عن مثل هذه العمليات.

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- تباحث مع عدد من الذين يتواصل معهم بفكرة استهداف الحسينيات في القرى والبلدات الشيعية.

- قام بالولوج إلى مواقع إرهابية عائدة للتنظيم على الإنترنت تتضمن موسوعات حول كيفية صناعة المتفجرات، ثم عمل على تنزيلها على هاتفه تمهيداً للاطلاع عليها والتعلم على كيفية تصنيعها والعمل على تأمين المواد اللازمة لتصنيعها، تمهيداً لاستخدامها في أعمال تفجير تستهدف حسينيات في جنوب لبنان.

- تواصل مع السوري (ص. ب. مواليد عام 1990)، (جرى توقيفه) وعمل على تجنيده في اعتناق فكر "داعش".

– أفاد أنه ولغاية توقيفه كان لا يزال في مرحلة الإعداد والتحضير دون القيام بأي خطوات عملية".

وأضاف البيان: "تأيدت هذه الوقائع وفقاً لإفادتهما وبالأدلة الحسية. أودعا أمام القضاء المختص بناء على إشارته".