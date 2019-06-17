موغريني: العالم لن يتحمل أزمة أخرى بمنطقة حيوية كالخليج

قالت مسؤولة الشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي، فيدريكا موغريني، الاثنين، إن العالم لا يستطيع تحمل أزمة أخرى في منطقة حيوية مثل منطقة الخليج، داعية إلى أقصى درجات ضبط النفس.

جاء ذلك خلال اجتماع لوزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في لوكسمبورغ، حيث أعربت عن دعم الاتحاد الأوروبي لموقف أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس الحكيم تجاه التوتر بمنطقة الخليج.

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من جانبه، قال وزير خارجية هولندا، سيف بلوك، إن الاعتداء على الناقلات عمل غير مقبول، مشيراً إلى أن مستقبل الاتفاق النووي رهن تنفيذ إيران لالتزاماتها.

ومن جهته، قال وزير خارجية لوكسمبورغ: "ندعم دعوة الأمم المتحدة للتحقيق في الاعتداء على الناقلتين وعلى المنطقة"، فيما قال وزير خارجية ألمانيا: "نتعامل بدقة مع تقارير الاستخبارات الأميركية والبريطانية ونقارنها بمعلوماتنا الخاصة".

من جانبها، قالت وزيرة الدولة البريطانية للتعاون الدولي هارييت بالدوين: "أصبحنا شبه متأكدين أن الهجوم على الناقلات عمل إيراني". وأضافت: "مستعدون لضمان بقاء هذا الممر الحيوي الدولي مفتوحا أمام السفن التجارية".

ويبحث وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي عدداً من القضايا العاجلة، وعلى رأسها أزمة الخليج والتوتر المتصاعد في أعقاب الهجوم على ناقلتي نفط في خليج عمان، ومسيرة السلام بالشرق الاوسط.

كما سيبحث الوزرا ء الأوروبيون تطورات الوضع في السودان، ويستمعون في دائرة مغقلة إلى المبعوث الإفريقي إلى السودان.